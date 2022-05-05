МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В последнее время США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, что в будущем грозит Вашингтону проблемами. Об этом рассказал экономист Марк Фридрих в своей статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten. FT: Россия найдет способ пережить санкции на энергоресурсы

"Такая политика в долгосрочной перспективе подорвет роль доллара как мировой резервной валюты из-за чего рухнет вся западная финансовая система", — предупредил он.

Эксперт отметил, что украинский кризис расколол мир на две части — США и союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а Китай, Индия и ряд других стран, включая ближневосточные, не поддерживают ограничения.

По его словам, многие государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежной валютой, при этом Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах.

"Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят, как США замораживают российские долларовые активы, используя свою валюту как оружие. Но чем чаще США используют доллар как меч, тем тупее он будет", — написал Фридрих.