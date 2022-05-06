МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Доллар в текущих условиях должен стоить менее 53 рублей для баланса экспорта и импорта РФ, необходимость такого курса – при сохранении тенденции укрепления рубля – объясняется западными санкциями и ограничениями на вывоз капитала нерезидентами из страны, сказал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Доллар усиливает укрепление на итогах заседания ФРС США

"В совокупности санкции в моменте привели не к смещению платежного баланса в сторону 200 рублей за доллар, а, наоборот, сместили его вниз. Курс доллара продолжает снижаться и достиг отметки в 66 рублей. Пока не видно признаков окончания этой тенденции", — говорит эксперт.

"Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей", — поясняет он.

Как указывает Прокудин, непосредственно введенные санкции должны были по мысли коллективного Запада привести к ослаблению валютного курса. Однако экспорт не может упасть быстро, так как цены на сырьевые товары остаются высокими, а объемы экспорта пока снижаются незначительно. "Ограничения на покупку российской нефти и газа обсуждаются с возможностью их окончательного введения не раньше следующего года, а по некоторым товарам — лишь через 5 лет. Поэтому быстрого негативного влияния санкций на экспорт пока не видно", — добавляет он.

"Импорт же из-за отказа перевозить товары по маршрутам в Россию и обратно резко сократился (в отличие от экспорта, импорт идет не по подконтрольным России трубам, а по морским путям, авиа и сухопутным способом). Мы полагаем, что это временная логистическая проблема, но уйдет несколько месяцев, прежде чем она будет решена", — также замечает эксперт.

Он указывает, что в ответ на действия ряда стран российские финансовые власти ввели запрет на вывод капитала нерезидентами из этих стран, а также сильно ограничили переводы за рубеж для резидентов. В результате, говорит Прокудин, спрос на валюту, который обеспечивался выплатами доходов на капитал и переводами самих капиталов за рубеж, а также покупками со стороны Банка России (включая ФНБ), почти полностью исчез.