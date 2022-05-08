МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. К осени средний курс рубля в паре с долларом будет колебаться в пределах 75-82 за доллар, — такой прогноз дали "Известия", опросив более десятка экспертов из ведущих финансовых институтов. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Как отмечают эксперты, снижение курса рубля произойдет из-за восстановления объемов импорта в страну, завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Банка России.

При этом прогнозируется, что в ближайшее время рубль может остаться на нынешних позициях.

Например, по мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, сегодняшний курс рубля сохранится до начала августа.

Но есть и более пессимистичные прогнозы. Так, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин предсказывает курс 74-80 рублей за доллар уже к середине мая, и на этом уровне, на его взгляд, российская валюта будет оставаться все лето. Обосновывая свой прогноз, Бахтин указал на тот факт, что сегодня уже запущен процесс снижения ключевой ставки, что работает на ослабление нацвалюты.