ПЕКИН, 10 мая — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) на этой неделе продолжает понижать курс национальной валюты, во вторник курс юаня к доллару упал до 6,7134, что стало минимальным показателем с 30 октября 2020 года, следует из данных на сайте ЦБ. Названы механизмы, призванные положить конец господству доллара

Средний обменный курс юаня к доллару в прошлый четверг после майских праздников показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов, в понедельник падение продолжилось и юань подешевел еще на 567 базисных пунктов, во вторник — на 235.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.