МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник немного растет к евро и чуть ослабевает к иене, в то время как волна опасений, накрывшая рынки в понедельник, отступила и инвесторы сфокусировались на статистике по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на неопределенности вокруг спроса и предложения

По состоянию на 14.09 мск курс евро к доллару опускается до 1,0551 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0555 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 130,08 иены со 130,25 иены. Индекс доллара увеличивается на 0,06%, до 103,71 пункта.

В понедельник фондовые рынки накрыла распродажа, в результате которой вырос спрос на активы-убежища, к которым относится доллар. Индекс доллара подскочил до максимума за 20 лет, достигнув отметки в 104,19 пункта. Во вторник волнения отступили и инвесторы сосредоточились на данных по инфляции в США, которые могут оказать влияние на динамику доллара.

Валютный стратег Scotiabank Ци Гао (Qi Gao), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что замедление инфляции может быть воспринято некоторыми инвесторами как то, что пик пройден. Это ослабит доллар. При этом стратег уточнил, что другие инвесторы скорее подождут пару месяцев, чтобы подтвердить это предположение.

Данные по инфляции США будут обнародованы в среду. Ожидается, что годовая инфляция в апреле наконец замедлится до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Показатель непрерывно ускорялся на протяжении семи месяцев.