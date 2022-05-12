МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, курс рубля вырос на 11% с начала 2022 года. Российская валюта по этому показателю обошла бразильский реал — он прибавил к доллару 9%. Несмотря на это, эксперты предполагают, что биржевой курс может не соответствовать реальному курсу.