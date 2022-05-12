МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, курс рубля вырос на 11% с начала 2022 года. Российская валюта по этому показателю обошла бразильский реал — он прибавил к доллару 9%. Несмотря на это, эксперты предполагают, что биржевой курс может не соответствовать реальному курсу.
https://1prime.ru/Forex/20220512/836872267.html
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