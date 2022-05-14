МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Меры, предпринятые Россией в ответ на санкции запада, нанесли серьезный удар по гегемонии доллара и лидерства в международной финансовой системе, пишет в статье китайского издания Хуаньцю шибао" экономист Гао Дэшен. СМИ: американцы остались без детского питания

Он считает, что для Белого дома стало опасным шагом решение Кремля расширить использование российского рубля в расчетах с другими государствами.

"Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в "недружественные страны и регионы" пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. <…> Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру", — считает специалист.

Дэшэн подчеркнул: эффективность принятых Россией мер доказала несостоятельность санкционного давления США и стран Запада.

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