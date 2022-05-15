МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В пятницу, 13 мая, как и неделей ранее, рубль дал надежду на прекращение безудержного роста последних месяцев и хотя бы ощутимую нисходящую коррекцию. В беседе с агентством "Прайм"эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал, что будет с курсом российской валюты дальше. ПФР консультирует по новым выплатам на детей в круглосуточном режиме

"Доллар отскочил от нового двухлетнего минимума 62,6 руб., а евро — от пятилетнего, который был установлен немного ниже 65 руб. При столь низких котировках иностранных валют к рублю, чем дольше они будут находиться даже на текущих уровнях, тем больше издержек понесут экспортеры и государство из-за валютной переоценки доходов от продажи сырья за рубеж", — отметил собеседник агентства.

Правда, с другой стороны, дорогой рубль помогает сбавить темпы инфляции, разогнавшейся в последние месяцы до 20-летнего максимума, отметил эксперт.

Кроме того, более дешевый курс инвалюты позволит компаниям в условиях жестких санкций и смены цепочек поставок и внешнеторговых контрагентов комфортней запастись импортом, в том числе необходимыми материалами и оборудованием, создать новые производства. "Поэтому неясно, как долго ЦБ и власти будут сохранять текущий режим валютного регулирования, который поддерживает рыночный дисбаланс, являющийся основной причиной устойчивого укрепления рубля. Если на следующей неделе не появятся сигналы о дальнейшем смягчении валютных ограничений, рубль вряд ли существенно подешевеет с текущих уровней, а может и возобновить рост в район 60 руб. за доллар", — рассуждает Бабин.

Несмотря на то, что российский валютный рынок слабо реагирует на сигналы с мировых площадок, ситуация там остается опасной, возможно возобновление падения из-за угрозы стагфляции — худшего экономического сценария, прогнозирует представитель БКС.

Высокая инфляция заставляет центробанки быстрее ужесточать монетарную политику, а это лишь ухудшает долгосрочные экономические перспективы. В то же время рост глобальной экономики уже демонстрирует замедление. Все это способно привести к резкому сокращению сырьевого спроса и падению цен на сырье.

"Поэтому серьезное снижение мировых рынков может в какой-то момент начать оказывать давление на рубль. Ведь продажа на внутреннем валютном рынке большой экспортной выручки — единственное, что удерживает рубль от более низкого и экономически оправданного курса", — подытожил он.