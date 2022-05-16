МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром торгуется по отношению к другим основным мировым валютам без единой динамики на ряде разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 мск курс евро к доллару снижается до 1,0399 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0411 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 128,99 иены со 128,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,05%, до 104,61 пункта.
Неоднозначная динамика на рынке американской валюты в четверг утром обусловлена различными факторами. С одной стороны, снижению курса доллара к иене способствует уменьшение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,902% с уровня прошлого закрытия в 2,933%, что делает американскую валюту менее привлекательной с точки зрения доходности вложений в неё.
С другой стороны, доллар все еще получает поддержку по отношению к евро за счет ожиданий дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом США. По словам аналитиков Westpack, которые приводит газета Wall Street Journal, перспектива укрепления доллара остается, поскольку ФРС все еще решительно настроена.
https://1prime.ru/Forex/20220516/836900249.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.