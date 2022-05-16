МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром торгуется по отношению к другим основным мировым валютам без единой динамики на ряде разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Доллар может сделать еще один шаг к отметке 60 рублей

По состоянию на 7.25 мск курс евро к доллару снижается до 1,0399 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0411 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 128,99 иены со 128,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,05%, до 104,61 пункта.

Неоднозначная динамика на рынке американской валюты в четверг утром обусловлена различными факторами. С одной стороны, снижению курса доллара к иене способствует уменьшение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,902% с уровня прошлого закрытия в 2,933%, что делает американскую валюту менее привлекательной с точки зрения доходности вложений в неё.

С другой стороны, доллар все еще получает поддержку по отношению к евро за счет ожиданий дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом США. По словам аналитиков Westpack, которые приводит газета Wall Street Journal, перспектива укрепления доллара остается, поскольку ФРС все еще решительно настроена.