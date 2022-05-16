МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Агентство Reuters назвало российский рубль самой эффективной валютой в мире в 2022 году. Сегодня, 16 мая, нацвалюта колеблется вблизи 5-летних максимумов по отношению к евро. Мировой торговле спрогнозировали пять сценариев развития

"Российский рубль укрепился выше 64 за доллар в понедельник и поднялся до самого высокого уровня почти за пять лет по отношению к евро, чему способствовали сохраняющиеся ограничения на торговлю валютой", — отмечается в сообщении.

Рубль стал самой эффективной валютой в мире в этом году. Это связано с поддержкой со стороны контроля за движением капитала в России, который был введен на фоне санкций со стороны стран Запада после начала спецоперации на Украине.

В середине дня рубль укрепился на 2% по отношению к доллару — до 63,21рубля.

По отношению к евро рубль растет на 2,3% — до 65,6 рубля, оставаясь вблизи самого высокого уровня с июня 2017 года в 64,9425, которого он достиг на Московской бирже в пятницу, 13 мая.