МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс иены к вечеру понедельника перешел к укреплению к доллару после снижения, вызванного слабой статистикой по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск курс евро к доллару растет до 1,0413 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0411 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 129,96 иены со 128,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается на уровне предыдущего закрытия в 104,56 пункта.

Ранее курс иены падал к доллару на слабой статистике из Китая, которая усилила опасения за развитие экономики всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, уровень промышленного производства в стране в апреле снизился на 2,9%, аналитики, напротив, прогнозировали рост на 5%. Кроме того, уровень розничных продаж в Китае снизился на целых 11,1%, хотя предполагалось, что уровень продаж снизится лишь на 6,1%.

Доллар при этом остается довольно сильным. Его падение к евро и иене достаточно сдержанное. Инвесторы по-прежнему склонны инвестировать в американскую валюту как в актив-"убежище" на фоне сохранения глобальной неопределенности.