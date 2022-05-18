МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Прогноз об ослаблен6ии рубля к концу года обусловлен рисками снижения экспорта на фоне восстановления импорта и дальнейшими мерами ЦБ по смягчению валютного регулирования, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля за доллар, а к концу года доллар вырастет с текущих значений (ниже 63,5 рубля) до 76 рублей, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые Минэкономразвития внесло в правительство.

Подобные прогнозы министерства полностью совпадают с базовыми ожиданиями по динамике курса доллара, говорит Карпунин.

"По мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс может спокойно вернуться в сторону 75-80 рублей за доллар. К тому же стоит учитывать риск снижения цен на сырьевые товары и сокращение поставок в абсолютном выражении из-за санкций. При этом и ЦБ может смягчить меры валютного регулирования, что окажет дополнительное давление на рубль", — резюмировал он.

Доллар завершил прошлый год на отметке 74,68 рубля, январь – 77,32 рубля, февраль – 94,6 рубля. После обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля валюта США рухнула к 13 мая почти в 2 раза до 62,63 рубля – минимуму с февраля 2020 года.