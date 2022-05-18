МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару после пересмотра данных об инфляции в еврозоне — она не ускорилась по итогам апреля, как оценивалось ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару снижается до 1,0497 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара; курс доллара к иене в то же время опускается до 128,59 иены со 129,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,26%, до 103,63 пункта.

Статистическое агентство Евростат скорректировало оценку годовой инфляции до 7,4% по итогам апреля. Это чуть меньше предварительной оценки, которая предполагала ускорение инфляции до 7,5% с 7,4% месяцем ранее.

В пользу доллара в этой паре вдобавок продолжают играть слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который накануне заявил, что готов задействовать более агрессивные шаги для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение учётной ставки.

И это его намерение может только усилиться после выхода данных о количестве домов в США, строительство которых было начато в апреле: оно неожиданно снизилось на 0,2% к марту, до 1,724 миллиона.