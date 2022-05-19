МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Текущий курс рубля является абсолютно рыночным, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин. Аналитик рассказал, кто "съест" все укрепление рубля

Орешкин в четверг выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"(Текущий курс — ред.) абсолютно рыночный, без внешнего воздействия", — сказал он.

Напомним, что в четверг евро впервые с апреля 2017 года опускался до 61,11 рубля и уходил ниже стоимости пары доллар-рубль. Курс доллара также опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.