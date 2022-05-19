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2022
https://1prime.ru/Forex/20220519/836932431.html
Орешкин оценил адекватность текущего курса рубля
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Текущий курс рубля является абсолютно рыночным, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин. Орешкин в четверг выступил с лекцией на просветительском... ПРАЙМ, 19.05.2022
валюта, рынки, новости, максим орешкин, курс рубля, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Текущий курс рубля является абсолютно рыночным, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
Орешкин в четверг выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"(Текущий курс — ред.) абсолютно рыночный, без внешнего воздействия", — сказал он.
Напомним, что в четверг евро впервые с апреля 2017 года опускался до 61,11 рубля и уходил ниже стоимости пары доллар-рубль. Курс доллара также опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.