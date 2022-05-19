МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Падение курса евро в рублях ниже доллара на Мосбирже было краткосрочным, поскольку сильно противоречило динамике форекса, где евро оставался дороже доллара, прокомментировал РИА Новости главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центр аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников. Курс евро упал ниже 62 рублей

Евро в начале торгов на Мосбирже максимально опускался до 61,11 рубля (минимума с апреля 2017 года), доллар же при этом стоил 63,44 рубля, таким образом европейская валюта в паре с рублем в моменте уходила ниже стоимости пары доллар-рубль. На форексе евро при этом стоил 1,044 доллара.

Этот перекос быстро компенсировался арбитражными сделками между российским и глобальным рынком — спекулятивными операциями с одним и тем же инструментом на разных площадках. Поэтому устойчивого расхождения курса евро к доллару (через рубли) на Мосбирже и на форексе быть не может, считает Жильников. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск падал на 1,57 рубля, до 61,88 рубля, евро – на 2,2 рубля, до 64,5 рубля.

"В целом логика довольно проста. Ввиду того, что отечественный рынок движим фундаментальными параметрами и действиями властей (в том числе сохраняются ограничения на движение капитала), на рынке порой возникает арбитраж", — отмечает Жильников. Орешкин оценил адекватность текущего курса рубля

В условиях, когда все больше иностранных компаний открывают счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях (что подтверждается заметным ростом объемов торгов парой с начала мая) и в России приближаются налоговые выплаты (до 25-27 мая), спрос на национальную валюту становится избыточным в связке с евро, несмотря на то, что на внешних рынках стоимость евро не опускалась ниже 1 доллара (то есть доллар был дороже евро) с декабря 2002 года, указывает эксперт.

"Как можно было наблюдать, снижение евро происходило в моменте, так как противоречит кросс-валютным значениям и сразу компенсируется рынком", — обращает внимание он.

"Возможность того, что пара евро-доллар уйдет ниже 1 вероятна, однако в пределах первой половины 2022 года. Все из-за разницы в проводимых ДКП ФРС США и ЕЦБ. ФРС уже приступил к ужесточению своей политики, когда ЕЦБ пока запаздывает, ввиду чего возможно продолжение удорожания доллара к евро. Тем не менее, во второй половине года мы ожидаем возвращения пары евро-доллар к 1,1 на фоне замедления инфляции в США, а также более жесткой ДКП со стороны ЕЦБ", — говорит Жильников.