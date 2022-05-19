МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро, говорится в сообщении регулятора. В Банке России подсчитали ущерб от кибермошенников в первом квартале

"Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро", — сказано в сообщении.

Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты, напомнил регулятор.

ЦБ пояснил, что разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.