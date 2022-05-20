С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль даже после введения ограничений на движение капитала в России остается свободно плавающей валютой, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Эксперт дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

"Важно понимать, что capital controls (контроль за движением капитала — ред.) — это не инструмент денежно-кредитной политики и не инструмент управления валютным курсом. С момента перехода к режиму таргетирования инфляции в конце 2014 года, мы не таргетировали курс. Все это время он был свободно плавающим. Важно подчеркнуть, что таким же он остается и сейчас", — сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

Тремасов при этом отметил, что с введением ограничений на движение капитала изменились факторы, влияющие на курс рубля, а также их "вес". "Сейчас основной фактор — это торговый баланс, зависимость курса от торговых потоков и цен на нефть возросла", — добавил он.

Одновременно валютный канал трансмиссионного механизма стал работать несколько иначе. Если раньше решение по ставке практически моментально отражалось в динамике финансовых активов и валютном курсе, то сейчас это влияние более растянуто. "Изменение ключевой ставки приводит к изменению кредитно-депозитных ставок, через них оказывается влияние на спрос, который в свою очередь влияет на импорт и уже через него — влияние на валютный курс", — пояснил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ. Курс доллара рухнул ниже 58 рублей

Тремасов отметил, что в таких условиях курс может быть более волатильным, поскольку сглаживающие механизмы, то есть бюджетное правило и финансовый счет, сейчас не работают.

Рубль в пятницу продолжил уверенно расти к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. Так, доллар опускался ниже 59 рублей, евро торгуется ниже 62 рублей.