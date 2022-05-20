МИД О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ ЯПОНИЕЙ СПГ РФ В РУБЛЯХ: ДАВНО ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРАМ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ

ЯПОНСКИМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ В РОССИИ, БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ — МИД РФ