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2022
https://1prime.ru/Forex/20220520/836942823.html
МИД высказался о возможности оплаты Японией СПГ в рублях
Валюта
Новости
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МИД О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ ЯПОНИЕЙ СПГ РФ В РУБЛЯХ: ДАВНО ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРАМ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ ЯПОНСКИМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ В РОССИИ,... ПРАЙМ, 20.05.2022
энергетика, валюта, рынки, бизнес, новости
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МИД О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ ЯПОНИЕЙ СПГ РФ В РУБЛЯХ: ДАВНО ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРАМ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ
ЯПОНСКИМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ В РОССИИ, БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ — МИД РФ