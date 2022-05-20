МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курсы доллара и евро обновили многолетние минимумы в пятницу на Московской бирже и подошли к локальному дну, поэтому вопрос об их покупке на будущее становится непраздным, следует из комментария РИА Новости экономиста по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софьи Донец. Курс доллара рухнул ниже 58 рублей

Курс доллара расчетами обновил в пятницу с утра минимум с марта 2018 года — 57,08 рубля, евро – с июня 2015 года — 59,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Позже доллар и евро отошли от минимумов и торговались по 59,2 рубля и 61,2 рубля соответственно, всё ещё теряя тем не менее около 3 рублей каждый к закрытию четверга.

Сейчас на российском валютном рынке правят бал торговые потоки, объемы могут колебаться, и вместе с ними меняется размах движения рубля, считает Донец. Больше объемов — больше движения – изменение курса на 2-4 рубля стало нашей новой реальностью, добавляет она.

"Тестирование долларом уровня 60 рублей мы ожидали ближе к концу налогового периода (в конце мая), но значит, торговые потоки перераспределились внутри месяца – могли сыграть роль и платежи за газ, но мы не ставим новые горизонты по курсу. Текущие движения не значат, что он изменится еще на 2-4 рубля завтра, рынок пока остается в рамках волатильности и "60+" — это то, что будет в этом торговом и налоговом цикле", — рассчитывает она. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

Что касается того, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту, то есть немаленькая степень вероятности резких изменений условий, предупреждает Донец. Вы купите валюту по рыночному курсу и не уверены, что назад будете конвертировать валюту тоже по рыночному курсу, даже если рыночные факторы сложатся в пользу ослабления рубля, поясняет она.

"То есть, если вы, во-первых, уверены в том, что правила игры для ритейл-инвесторов по конверсии не поменяются, и во-вторых, если вы ожидаете, что торговое эмбарго на российскую нефть и газ в той или иной форме будут введены до конца года, то есть смысл покупать валюту. Если вы в это не верите – в одно или другое, то нет смысла покупать. Можно остаться в рублях и получать рублевую ставку, которая сейчас более привлекательная, чем раньше", — резюмирует она.