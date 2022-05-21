ЛУГАНСК, 21 мая — ПРАЙМ. Власти Луганской народной республики с понедельника 23 мая снизят курс рубля к украинской гривне с 2,5 до 2, следует из постановления правительства ЛНР. Эксперт назвал первые шаги к ослаблению рубля

Согласно материалам, курс будет установлен на уровне 2 рубля за одну гривну "при определении цен на товары и услуги". При этом при определении цен в гривнах округление должно осуществляться до целых единиц в большую сторону, говорится в постановлении.

Напомним, что российский рубль является платежным средством в ЛНР наравне с украинской гривной. При этом в марте, когда было принято соответствующее постановление, курс был установлен на уровне 2,5 рубля за 1 гривну.

До 24 мая включительно банки ЛНР должны будут проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой в качестве выручки, по прежнему курсу — 2,5 рубля за гривну.