Курс евро подскочил выше 64 рублей
ЕВРО ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 64 РУБЛЕЙ, ДОЛЛАР — ВЫШЕ 62 РУБЛЕЙ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
https://1prime.ru/Forex/20220526/836987630.html
Продовольственный кризис
ООН: мир стоит на пороге продовольственного кризиса
Осторожно, мошенники!
Банк России раскрыл новую схему мошенников
Повышение цен в России
В России зафиксировали резкое подорожание соли
Курсы валют
Курс евро подскочил выше 64 рублей
Авто
Собянин объявил об отказе выпускать старый "Москвич"
Санкции против РФ
Названа сумма замороженных странами Евросоюза активов Банка России
Экономика в период санкций
Банк России сообщил о снижении рисков финансовой стабильности
Пандемия коронавируса
Covindex вырос за неделю
Газовый вентиль
The Washington Post: американцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Ставка Банка России
Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу года
ЕВРО ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 64 РУБЛЕЙ, ДОЛЛАР — ВЫШЕ 62 РУБЛЕЙ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
https://1prime.ru/Forex/20220526/836987630.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.