МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В сентябре-октябре курс доллара и евро может вернуться к прежним значениям, которые были в середине февраля, и составить 70-80 рублей за американскую и европейскую валюту, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Россиянам объяснили, почему рубль укрепляется вопреки всему

"У нас ограничения до сентября, я думаю, в сентябре-октябре, когда будут сняты все ограничения на валютные торги, курс доллара и евро вернутся к прежним показателям в 70-80 рублей", — сказал политик РИА Новости в четверг.

По его мнению, нужен сбалансированный курс.

При этом он отметил, что у людей отпало желание покупать американскую и европейскую валюту, "сейчас она не надежна, средства, вложенные в нее, сложно сохранить или преумножить".

Абрамов также полагает, что в сентябре-октябре все мировое сообщество успокоится, уйдет паника, и будет больше стабильности.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск растёт на 3,99 рубля, до 63,32 рубля, евро — на 5,5 рубля, до 66,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.