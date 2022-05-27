МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Доллар может продемонстрировать сильнейшее недельное падение курса с января, по крайней мере по долларовому индексу, на ожиданиях вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Аналитик назвал отметку, о которую "споткнется" рубль

По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару растет до 1,0727 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0724 доллара, курс доллара к иене снижается до 127,09 иены со 127,14 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 101,7 пункта. А суммарно за неделю он опускается на 1,45%, это сильнейшее такое снижение с января.

Ослаблению курса американской валюты способствовали ожидания вокруг монетарной политики ФРС США. В среду регулятор опубликовал протокол майского заседания, из которого следует, что большинство участников заседания сочло уместными новые повышения учетной ставки — по 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора, в июне и июле.

При этом опубликованные в четверг данные о ВВП США вселили неуверенность в том, что Федрезерв затем, в сентябре, продолжит цикл ужесточения монетарной политики. Вторая, промежуточная оценка снижения экономики в пересчете на год была изменена до 1,5% против первой оценки в 1,4%. И теперь инвесторы стали полагать, что ФРС по крайней мере на сентябрьском заседании сохранит ставку.

"Предварительные предположения рынка о паузе в цикле ужесточения ставки ФРС в сентябре, несомненно, способствуют сохранению мягкости доллара", — отметили стратеги ING, чье мнение приводит агентство Рейтер.