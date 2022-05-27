МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Доллар и евро стали токсичной валютой для России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

"Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?", — сказал глава Минфина.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом". Силуанов: Россия сохранит имидж надежного партнера

Некоторые европейские страны согласились перейти на предложенную схему, а с отказавшимися "Газпром" уже начал расторгать контракты.