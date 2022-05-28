МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рубль был назван самой устойчивой и эффективной валютой в мире в 2022 году. Об этом сообщил американский телеканал CBS News. Аналитик рассказал, чем рубль удивит россиян на следующей неделе

Аналитики отмечают, что валюта РФ совершила "ошеломляющий поворот" с тех пор, как два месяца назад на фоне санкций упала ниже одного цента США. Так, рубль подскочил на 40% по отношению к доллару с января текущего года.

Профессор Гарвардской школы Джеффри Франкель назвал укрепление рубля на фоне санкций "весьма необычной ситуацией".

Американские эксперты признали, что меры, которые принимают в России, позволили повысить стоимость российской валюты и создать на нее спрос. Устойчивость рубля позволила России защититься от санкций Запада.

По мнению опрошенных CBS экспертов, основной причиной укрепления рубля рост цен на нефть и природный газ.