МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рубль был назван самой устойчивой и эффективной валютой в мире в 2022 году. Об этом сообщил американский телеканал CBS News.
Аналитики отмечают, что валюта РФ совершила "ошеломляющий поворот" с тех пор, как два месяца назад на фоне санкций упала ниже одного цента США. Так, рубль подскочил на 40% по отношению к доллару с января текущего года.
Профессор Гарвардской школы Джеффри Франкель назвал укрепление рубля на фоне санкций "весьма необычной ситуацией".
Американские эксперты признали, что меры, которые принимают в России, позволили повысить стоимость российской валюты и создать на нее спрос. Устойчивость рубля позволила России защититься от санкций Запада.
По мнению опрошенных CBS экспертов, основной причиной укрепления рубля рост цен на нефть и природный газ.
https://1prime.ru/Forex/20220528/837009710.html
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