МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. Об этом сообщает РБК.
По оценке специалистов, "золотой серединой" на сегодняшний день является курс в диапазоне 60-65 рублей за доллар. Они подчеркнули, что ранее, до введения западных санкций, курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.
Помимо этого, экономисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. В последнем случае на данный момент прослеживается значительный перевес в сторону сальдо (разница между входящими финансовыми потоками и затратами в балансе предприятия или страны — прим. ред).
"Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля", — объяснили эксперты.
https://1prime.ru/Forex/20220528/837010594.html
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