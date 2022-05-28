МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. Об этом сообщает РБК. Аналитик рассказал, чем рубль удивит россиян на следующей неделе

По оценке специалистов, "золотой серединой" на сегодняшний день является курс в диапазоне 60-65 рублей за доллар. Они подчеркнули, что ранее, до введения западных санкций, курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Помимо этого, экономисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. В последнем случае на данный момент прослеживается значительный перевес в сторону сальдо (разница между входящими финансовыми потоками и затратами в балансе предприятия или страны — прим. ред).

"Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля", — объяснили эксперты.