МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Россиянам нужно поступать со своими сбережениями так же, как действует Центробанк в отношении собственных резервов, — вложить по трети из накопленных средств в золото, рубли и иностранную валюту, заявил в беседе с радио Sputnik вице-президент компании "Золотой монетный дом", аналитик Алексей Вязовский. Экономист назвал настоящую цену рубля

"На самом деле нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам. Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых", — объяснил Вязовский.

Выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Россия, продолжил аналитик.

При этом он подчеркнул, что при выборе иностранной валюты необходимо ориентироваться на те страны, с которыми Россия развивает сотрудничество.

"Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого", — рекомендует аналитик.

В то же время он напомнил, что в Египте и Турции принимают доллары и евро.