МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром слабеет по отношению к другим основным мировым валютам на фоне ралли на американских фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов. Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару растет до 1,0755 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара, курс доллара к иене снижается до 126,99 иены со 127,11 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 101,53 пункта.

Снижению курса американской валюты в понедельник утром способствует ралли на американских фондовых биржах в предыдущую торговую сессию, по итогом которой котировки выросли на 1,76-3,33%.

По словам аналитиков Capital Economics, которые приводит газета Wall Street Journal, слабость доллара объясняется восстановлением фондового рынка и динамикой гособлигаций США.