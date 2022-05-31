Россияне с 21 февраля по 22 апреля продали валюты на 551 млрд рублей больше, чем купили
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Физические лица с 21 февраля по 22 апреля продали валюты в крупнейших банках и на Московской бирже на 551 миллиард рублей больше, чем купили, покупки стали превышать продажи только 11 апреля, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Банком России.
"За период с 21 февраля по 22 апреля 2022 года нетто-продажи иностранной валюты физическими лицами в крупнейших банках и на Московской бирже составили 551 миллиард рублей, что значительно превышает нетто-продажи иностранной валюты в прошлые периоды повышенной волатильности на валютном рынке", — говорится в обзоре.
Поведение физических лиц на валютном рынке носило контрциклический характер. "В условиях значительного ослабления национальной валюты физические лица в целом перешли от чистых покупок к чистым продажам иностранной валюты как на биржевом, так и внебиржевом рынке: осуществлялась нетто-продажа наличной и безналичной валюты через крупнейшие банки", — отмечает ЦБ.
По мере постепенного укрепления рубля и смягчения требований валютного контроля чистые покупки населением иностранной валюты были возобновлены с 11 апреля, однако крупных нетто-покупок валюты не совершалось, указывается в обзоре.
"Спрос населения на иностранную валюту оставался ниже, чем в этот сезонный период прошлых лет, на фоне сокращения выездного туризма и спроса на иностранные акции", — поясняет регулятор.
ЮАНИ
Физлица с начала марта приобрели на российском биржевом рынке юаней на сумму 27,3 миллиарда рублей, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Банком России.
"С начала марта значительно усилился интерес физических лиц к рынку юаня, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты. За период кризиса физические лица приобрели юаней на биржевом рынке на сумму 27,3 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
Торги юанем за рубли на биржевом и внебиржевом рынках активизировались с начала марта (после обострения санкционного давления), уточняет ЦБ. С этого времени регулятор наблюдает стабильные объемы торгов — по 10-30 миллиардов рублей в день в биржевом и внебиржевом сегментах.
"Также на биржевом рынке наблюдается рост объема торгов юанем за доллары. Тем не менее, в биржевом сегменте он существенно ниже и находится в диапазоне от 0 до 5 миллиардов рублей в день, тогда как на внебиржевом рынке – на уровне в среднем выше 10 миллиардов в день. В целом доля юаня в объеме биржевых торгов спот значительно выросла – с 0,5% в январе до 7% в апреле", — говорится в обзоре.
https://1prime.ru/Forex/20220531/837039229.html