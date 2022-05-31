МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Физические лица с 21 февраля по 22 апреля продали валюты в крупнейших банках и на Московской бирже на 551 миллиард рублей больше, чем купили, покупки стали превышать продажи только 11 апреля, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Банком России. ЦБ допустил введение отрицательных ставок по ряду валютных вкладов

"За период с 21 февраля по 22 апреля 2022 года нетто-продажи иностранной валюты физическими лицами в крупнейших банках и на Московской бирже составили 551 миллиард рублей, что значительно превышает нетто-продажи иностранной валюты в прошлые периоды повышенной волатильности на валютном рынке", — говорится в обзоре.

Поведение физических лиц на валютном рынке носило контрциклический характер. "В условиях значительного ослабления национальной валюты физические лица в целом перешли от чистых покупок к чистым продажам иностранной валюты как на биржевом, так и внебиржевом рынке: осуществлялась нетто-продажа наличной и безналичной валюты через крупнейшие банки", — отмечает ЦБ.

По мере постепенного укрепления рубля и смягчения требований валютного контроля чистые покупки населением иностранной валюты были возобновлены с 11 апреля, однако крупных нетто-покупок валюты не совершалось, указывается в обзоре.

"Спрос населения на иностранную валюту оставался ниже, чем в этот сезонный период прошлых лет, на фоне сокращения выездного туризма и спроса на иностранные акции", — поясняет регулятор.

ЮАНИ

Физлица с начала марта приобрели на российском биржевом рынке юаней на сумму 27,3 миллиарда рублей, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Банком России.

"С начала марта значительно усилился интерес физических лиц к рынку юаня, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты. За период кризиса физические лица приобрели юаней на биржевом рынке на сумму 27,3 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Торги юанем за рубли на биржевом и внебиржевом рынках активизировались с начала марта (после обострения санкционного давления), уточняет ЦБ. С этого времени регулятор наблюдает стабильные объемы торгов — по 10-30 миллиардов рублей в день в биржевом и внебиржевом сегментах.

"Также на биржевом рынке наблюдается рост объема торгов юанем за доллары. Тем не менее, в биржевом сегменте он существенно ниже и находится в диапазоне от 0 до 5 миллиардов рублей в день, тогда как на внебиржевом рынке – на уровне в среднем выше 10 миллиардов в день. В целом доля юаня в объеме биржевых торгов спот значительно выросла – с 0,5% в январе до 7% в апреле", — говорится в обзоре.