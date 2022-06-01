Эксперты признали, что рубль в мае стал лидером роста к доллару среди развивающихся валют
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.
Так, рубль РФ на Московской бирже прибавил к валюте США за исследуемый период 15,4%, бразильский реал подорожал к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.
При этом курс тайского бата к доллару на форексе упал в мае на 0,1%, колумбийского песо — на 0,75%, египетского фунта — на 0,8%, индийской рупии — на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры — на 9,6%.
Курс рубля сейчас определяется преимущественно состоянием торгового баланса – валюта от экспорта поступает, в то время как импортеры по-прежнему не торопятся покупать ее, что сильно ограничивает спрос, комментирует РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.
"Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту", — прогнозирует он. Вместе с тем статус "лучшего результата среди валют развивающихся стран" едва ли можно назвать позитивным фактором, говорит эксперт.
"Высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов. Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны", — поясняет Бирюков.
https://1prime.ru/Forex/20220601/837046482.html