МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости. Рубль растет второй день подряд на фоне увеличения продаж евро

Так, рубль РФ на Московской бирже прибавил к валюте США за исследуемый период 15,4%, бразильский реал подорожал к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.

При этом курс тайского бата к доллару на форексе упал в мае на 0,1%, колумбийского песо — на 0,75%, египетского фунта — на 0,8%, индийской рупии — на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры — на 9,6%.

Курс рубля сейчас определяется преимущественно состоянием торгового баланса – валюта от экспорта поступает, в то время как импортеры по-прежнему не торопятся покупать ее, что сильно ограничивает спрос, комментирует РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

"Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту", — прогнозирует он. Вместе с тем статус "лучшего результата среди валют развивающихся стран" едва ли можно назвать позитивным фактором, говорит эксперт.

"Высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов. Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны", — поясняет Бирюков.