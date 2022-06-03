МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Последние санкции ЕС оказывают дополнительную поддержку курсу рубля и могут ускорить процесс девалютизации, считает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой. Сбербанк сообщил об атаках сети телефонных мошенников в России

Евросоюз в пятницу внес Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

В санкционном списке ЕС пока не фигурирует Национальный клиринговый центр (НКЦ, платежный/расчетный контрагент на всех российских биржах), на счетах которого учитывается "локальная" валюта участников торгов, отметил Полевой.

"Риски блокировки таких счетов после сегодняшних решений ЕС усиливаются, что может ускорить процессы девалютизации (объявленной властями приоритетом). Продажи "лишней" валюты могут увеличить ее предложение на рынке. Это способно дополнительно укрепить рубль или, как минимум, ограничить потенциал его ослабления в кратко/среднесрочном периоде", — полагает эксперт.

Также из-за санкционных рисков локальные инвесторы будут стараться искать евробонды с тикером "RU" (учитываются локально в НРД), чтобы разместить "токсичную" валюту, что будет и далее двигать их доходности вниз, ожидает Полевой. Но найти такие бумаги на рынке сейчас очень сложно, добавил он.