МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россия справится с санкциями и сможет удержать рубль, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Названа точка отсчета для нового отката рубля

"Россия справится, выстоит и рубль удержит. Это уже понятно", — заявил он в беседе с РИА Новости.

Политик призвал не экстраполировать, "насколько далеко зайдет санкционное безумие Запада". При этом Слуцкий отметил, что любые ограничения подобного рода являются "выстрелом себе в ногу", а также проверкой на прочность для глобальной экономики.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.