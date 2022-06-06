МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россия справится с санкциями и сможет удержать рубль, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Россия справится, выстоит и рубль удержит. Это уже понятно", — заявил он в беседе с РИА Новости.
Политик призвал не экстраполировать, "насколько далеко зайдет санкционное безумие Запада". При этом Слуцкий отметил, что любые ограничения подобного рода являются "выстрелом себе в ногу", а также проверкой на прочность для глобальной экономики.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/Forex/20220606/837090289.html
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