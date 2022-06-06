МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Украина в мае потратила 3,4 миллиарда долларов из золотовалютных резервов на поддержание курса гривны против 2 миллиардов в марте и апреле, сообщил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман в эфире телеканала "Россия 24". В Раде оценили влияние отмены пошлин ЕС на украинскую торговлю

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам. При этом три четверти бюджетных трат, по его словам, приходятся на военные нужды.

"Мы видели, как реагировал черный рынок — гривна понемногу ослаблялась. Мы также тратили немало золотовалютных резервов Национального банка (на удержание курса гривны). Если мы в марте и апреле потратили 2 миллиарда долларов, то уже в мае потратили 3,4 миллиарда долларов", — заявил он.

Фурман также добавил, что решение Нацбанка повысить учетную ставку до 25% позитивно повлияет на сохранение золотовалютных резервов, так как сделает более привлекательными гривневые депозиты, вследствие чего уменьшится количество людей, желающих покупать доллары.

На прошлой неделе Национальный банк Украины объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку — сразу до 25% годовых с 10%. Как объяснил регулятор, целью данного решительного шага вместе с другими мерами стали защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы.