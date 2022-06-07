МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ситуация на валютном рынке стабильная, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Глава государства отметил, что благодаря укреплению российской валюты власти смогли смягчить требования к экспортерам по продаже валютной выручки.

"На валютном рынке ситуация также стабильная. Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортеров", — сообщил Путин.

Президент напомнил, что объем обязательной продажи выручки был снижен с 80% до 50%, а сроки продажи — увеличены. Согласно мнению экспертов, это должно упростить ведение внешней торговли РФ.

"Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определенные риски", — добавил Путин.

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