МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка 20 рублей, сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин. Рубль слегка ослабел во вторник на фоне валютных послаблений

"Московская биржа всегда являлась центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем, но случилась ситуация, когда появились ограничения с обеих сторон, в результате которых в отдельные моменты в марте мы наблюдали разрыв в курсах до 20 рублей. При этом сейчас курсы достаточно близки – разница составляет около 50 копеек", — сказал он.

"Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей", — также подчеркнул Скабелин.

Если говорить об основном пуле ликвидности, то по статистике Московской биржи, порядка 80-85%, может быть даже 90%, от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке, отметил директор департамента валютного рынка.

"Когда говорят "курс ненастоящий!", где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в среду в 10.00 мск.