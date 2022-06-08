МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Евро показывает рост по отношению к турецкой лире в среду утром, торгуясь на уровне 18,01, свидетельствуют данные торгов. Евро незначительно дорожает к доллару на ожиданиях новостей от ЕЦБ

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний курса национальной валюты ускорилась тогда до 36%. В этом году Центробанк Турции пока держит ставку неизменной — 14%. В понедельник после заседания кабмина президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти не будут увеличивать учетную ставку, а, наоборот, будут добиваться ее снижения.

В среду утром американская валюта укрепилась до 16,86 лиры (рост 0,53%). Евро торгуется на уровне 18,01 лиры (рост 0,39%).

Обвал турецкой лиры 23 ноября прошлого года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры.