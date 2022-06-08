МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Wildberries в рамках новой финансовой политики перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Маркетплейсы договорились с продавцами о борьбе с контрафактом

"Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая финансовая политика распространяется как на продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. При этом она позволит компании оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках.

"Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям — поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", — добавили в пресс-службе.