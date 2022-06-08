МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин. Доля физлиц в торгах валютой на Мосбирже выросла в мае

"В ближайшие месяцы мы планируем запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность. По мере решения ряда технических вопросов будем запускать эти пары", — сказал он.

"У нас около 20 валютных пар на рассмотрении к возможному запуску. Это не значит, что мы все их запустим. Для старта требуется выполнение нескольких условий, самое главное из них — это реальный интерес со стороны участников и их клиентов. Чтобы валюта торговалась, необходим постоянный спрос и предложение, тогда и образуется реальный рынок", — также отметил Скабелин.

С инфраструктурной точки зрения Национальный клиринговый центр, выступающий в роли центрального контрагента на валютном рынке, должен открыть счета в банках-корреспондентах валюты, найти поставщиков мгновенной ликвидности и заключить с ними соответствующие межбанковские договоры для запуска торгов в режиме частичного обеспечения, рассказал директор департамента валютного рынка Московской биржи о процессе запуска торгов новой валютной парой.

Он добавил, что не менее важно обеспечить наличие маркетмейкеров для поддержания котировок. "И только при выполнении всех этих условий мы можем предоставить участникам новый инструмент", — резюмировал Скабелин.

В настоящий момент на Московской бирже организованы торги валютными парами с долларом США, евро, китайским юанем, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, белорусским рублем, турецкой лирой, японской иеной и казахстанским тенге.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в среду в 10.00 мск.

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