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2022
https://1prime.ru/Forex/20220608/837114458.html
Рубль растет в начале торгов в среду
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Рубль в начале торгов среды слегка прибавляет к доллару и в большей степени — к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на... ПРАЙМ, 08.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка прибавляет к доллару и в большей степени — к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 5 копеек — до 60,99 рубля, евро — на 85 копеек, до 64,75 рубля.