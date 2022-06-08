МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка прибавляет к доллару и в большей степени — к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 5 копеек — до 60,99 рубля, евро — на 85 копеек, до 64,75 рубля.