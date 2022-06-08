МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Переход на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров развеял заблуждение о мировом продовольственном кризисе

"У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно позволит восстанавливать туристические потоки до пандемийного уровня", — сказал он на пресс-конференции в Турции.