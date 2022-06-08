МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Физлица в первом квартале на валютном рынке Московской биржи продали валюты больше, чем купили, на рекордные 345 миллиардов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Центробанком РФ. Курс евро перешел к росту против доллара на статистике по еврозоне

"На валютном рынке физические лица действовали контрциклично: по итогам квартала физические лица на нетто-основе продали валюты на Мосбирже на рекордные 345 миллиардов рублей (в основном продавали евро, купленные в предыдущие периоды). Введенные Банком России в условиях роста волатильности в марте повышенные комиссии при покупке валюты способствовали чистой продаже валюты физлицами и стабилизации ситуации на валютном рынке", — говорится в обзоре.

При этом валюта, полученная от продажи иностранных акций на "СПБ бирже" (преимущественно доллары США), не привела к росту остатков валюты на счетах физлиц у брокеров. Часть могла быть продана за рубли, а часть – переведена в валютные депозиты либо наличную форму. В результате в структуре активов на брокерском обслуживании доля иностранной валюты снизилась до минимального значения за последние шесть кварталов, оценил регулятор.

При этом в целях диверсификации вложений физические лица приобрели в марте юаней на 15 миллиардов рублей, а объем покупок драгметаллов оставался небольшим, резюмировали в ЦБ.