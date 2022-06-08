МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду днем уверенно растет против доллара и евро на фоне обновления ценой нефти максимумов с марта — около 122 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных Московской биржи.

Таким образом, сохранение высокого предложения валюты и низкий спрос на нее создают условия для продолжения роста курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск падал на 1,4 рубля, до 59,64 рубля, евро — на 2,06 рубля, до 63,54 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в среду отмечается усиление роста рубля после фазы его стабилизации в течение предыдущих нескольких торговых сессий. Игроки рынка "переварили" недавние валютные послабления в виде оставления валютной выручки экспортерами на счетах в иностранных банках и увеличения квоты на переводы за рубеж до 150 тысяч долларов в месяц. Стоимость нефти Brent превысила 122 доллара за баррель

Игроки опять смотрят на торговый баланс, который играет не в пользу инвалют. Так, рынок нефти торгуется на максимумах с конца марта – около 122 долларов за баррель сорта Brent (+1%).

Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания по балансу спроса и предложения. Ожидается, что спрос вырастет, так как коронавирусные ограничения в Китае снимаются, а в США начинается сезон вождения, однако с другой стороны предложение на рынке будет сокращаться из-за антироссийских санкций.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций немного поднимается, сигнализируя о сохранении спроса на рублевые активы перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

В итоге доллар падает к рублю на 2,2%, евро – на 3,1%. Рублевая цена нефти составляет около 7,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Избыток валютной ликвидности приводит к росту относительной привлекательности рублевых инвестиций, что будет способствовать усилению спроса на рубли и его укреплению, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Смягчение ограничений на движение капитала вряд ли сдержит укрепление рубля, которое может быть существенным ближе к концу месяца, когда экспортеры увеличат предложение иностранной валюты", — добавляет он.

Вероятность понижения Центробанком РФ ключевой ставки в эту пятницу крайне высокая, рассуждает Григорий Жирнов из "ВТБ Мои Инвестиции", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Мы считаем, что после значительного снижения ставки на предыдущем внеплановом заседании ЦБ РФ ситуация в экономике и риски для прогноза значимым образом не изменились – поэтому сокращение ставки на 1,50-2 процентных пункта выглядит чрезмерным. В то же время инфляция складывается ниже предыдущего прогнозного диапазона ЦБ на 2022 год, а кредитование падает быстрыми темпами, поэтому пространство для снижения ставки остается. В результате, мы ожидаем, что в пятницу она будет снижена на 1 пункт до 10%", — добавляет он.