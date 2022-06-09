МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс иены к доллару просел до минимума с февраля 2002 года, достигнув отметки в 134,45-134,46 иены за доллар после открытия торгов в Токио в четверг. Курс иены к доллару рухнул до минимума за 20 лет

Курс иены к евро рухнул до отметки 144,06-144,13, свидетельствуют данные торгов.

Японская иена сохраняет тенденцию на ослабление по отношению к доллару, особенно стремительное падение началось с марта. Сильная позиция доллара по отношению к иене объясняется перспективами сохранения монетарной политики Банком Японии. Эти ожидания были подкреплены комментариями заместителя главы регулятора Масазуми Вакатабе, который сказал, что необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики, центробанк не должен исключать возможность дополнительного смягчения.