Курс иены по отношению к доллару рухнул до минимума с февраля 2002 года
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс иены к доллару просел до минимума с февраля 2002 года, достигнув отметки в 134,45-134,46 иены за доллар после открытия торгов в Токио в четверг.
Курс иены к евро рухнул до отметки 144,06-144,13, свидетельствуют данные торгов.
Японская иена сохраняет тенденцию на ослабление по отношению к доллару, особенно стремительное падение началось с марта. Сильная позиция доллара по отношению к иене объясняется перспективами сохранения монетарной политики Банком Японии. Эти ожидания были подкреплены комментариями заместителя главы регулятора Масазуми Вакатабе, который сказал, что необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики, центробанк не должен исключать возможность дополнительного смягчения.
https://1prime.ru/Forex/20220609/837124187.html
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