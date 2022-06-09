Путин отменил требование к экспортерам о продаже 50% валютной выручки
ПУТИН ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЕ К ЭКСПОРТЕРАМ ПРОДАВАТЬ 50% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, РАЗМЕР ТАКОЙ ПРОДАЖИ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВКОМИССИЯ — УКАЗ
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ПУТИН ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЕ К ЭКСПОРТЕРАМ ПРОДАВАТЬ 50% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, РАЗМЕР ТАКОЙ ПРОДАЖИ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВКОМИССИЯ — УКАЗ
https://1prime.ru/Forex/20220609/837130619.html
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