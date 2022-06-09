МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг вечером перешел к снижению по отношению к доллару на итогах заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0658 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0714 доллара. До публикации решений центробанка показатель находился на уровне 1,077 доллара.

Курс доллара к иене уменьшался до 134,09 иены со 134,24 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 102,97 пункта.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, при этом регулятор принял решение прекратить покупку чистых активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года. ЕЦБ также намерен повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов, затем еще поднять ее в сентябре, а также считает уместным продолжить постепенное повышение и в дальнейшем.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз годовой инфляции в еврозоне на 2022 год – теперь показатель ожидается на уровне 6,8% вместо ранее ожидаемых 5,1%. Прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году был ухудшен до 2,8% с 3,7%.

Президент института IFO Клеменс Фюст (Clemens Fuest), которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, хотя повышение ставки – это хороший шаг, он предпринимается слишком поздно.