МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабо укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс евро перешел к снижению к доллару на итогах заседания ЕЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 5 копеек — до 59,30 рубля, евро теряет 68 копеек, до 62,62 рубля. На старте торгов при этом доллар демонстрировал небольшой рост.