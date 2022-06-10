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2022
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Курс рубля повышается на старте торгов в пятницу
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Рубль в начале торгов пятницы слабо укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 5 копеек — до 59,30... ПРАЙМ, 10.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабо укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 5 копеек — до 59,30 рубля, евро теряет 68 копеек, до 62,62 рубля. На старте торгов при этом доллар демонстрировал небольшой рост.