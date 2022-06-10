МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 26,6%, в мае — на 21,6%, говорится в материалах ЦБ. Центробанк проверит введение банками комиссий по валютным счетам

Реальный курс рубля к доллару в мае увеличился на 19,8% по сравнению с апрелем, к евро — на 23,1%.

Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 20,4%, к евро — на 25,1%.