МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля — впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи. Реальный эффективный курс рубля вырос в январе-мае

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 1,51 рубля — до 57,84 рубля, евро — на 2,29 рубля, до 61,01 рубля.

Минутами ранее евро опускался до 60,86 рубля — минимума с 26 мая.