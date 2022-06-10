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2022
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Евро упал ниже 61 рубля впервые с мая
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Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля — впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на... ПРАЙМ, 10.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля — впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 1,51 рубля — до 57,84 рубля, евро — на 2,29 рубля, до 61,01 рубля.
Минутами ранее евро опускался до 60,86 рубля — минимума с 26 мая.