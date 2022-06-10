МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Доллар в пятницу днем торгуется без единой динамики по отношению к евро и иене в преддверии публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Евро упал ниже 61 рубля впервые с мая

По состоянию на 13.18 мск курс евро к доллару снижается до 1,0606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0614 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,78 иены со 134,33 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 103,41 пункта.

В пятницу валютные инвесторы сосредоточены на статистике по потребительским ценам в США, которая будет опубликована вечером. Аналитики полагают, что годовая инфляция в мае осталась на уровне апреля в 8,3%.

Данные по инфляции являются своего рода маркером дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Для борьбы с инфляционным давлением регулятор может поднять учетную ставку более резко.