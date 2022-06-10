МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль кратковременно усилил диапазон колебаний днем в пятницу после решения ЦБ РФ по ключевой ставке и новостей Минфина РФ по продаже валютной выручки экспортерами, следует из данных Московской биржи.

Здание Банка России в Москве

Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 1,77 рубля, до 57,58 рубля, евро — на 2,57 рубля, до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. Сразу после объявления по ставке доллар и евро прибавили в пределах 25 копеек, но затем вернулись на прежние уровни.

Российский рынок акций нейтрально отреагировал на решение регулятора по ставке и стабилен на уровне чуть ниже 2300 по индексу Мосбиржи.

Также ранее в пятницу Минфин объявил, что правительственная комиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.