МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль кратковременно усилил диапазон колебаний днем в пятницу после решения ЦБ РФ по ключевой ставке и новостей Минфина РФ по продаже валютной выручки экспортерами, следует из данных Московской биржи. Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 1,77 рубля, до 57,58 рубля, евро — на 2,57 рубля, до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. Сразу после объявления по ставке доллар и евро прибавили в пределах 25 копеек, но затем вернулись на прежние уровни.

Российский рынок акций нейтрально отреагировал на решение регулятора по ставке и стабилен на уровне чуть ниже 2300 по индексу Мосбиржи.

Также ранее в пятницу Минфин объявил, что правительственная комиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.