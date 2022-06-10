Рубль замедлил рост на решение Банка России по ключевой ставке
Рубль кратковременно усилил диапазон колебаний после решения Банка России по ключевой ставке
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль кратковременно усилил диапазон колебаний днем в пятницу после решения ЦБ РФ по ключевой ставке и новостей Минфина РФ по продаже валютной выручки экспортерами, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падал на 1,77 рубля, до 57,58 рубля, евро — на 2,57 рубля, до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. Сразу после объявления по ставке доллар и евро прибавили в пределах 25 копеек, но затем вернулись на прежние уровни.
Российский рынок акций нейтрально отреагировал на решение регулятора по ставке и стабилен на уровне чуть ниже 2300 по индексу Мосбиржи.
Также ранее в пятницу Минфин объявил, что правительственная комиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.
https://1prime.ru/Forex/20220610/837141002.html
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